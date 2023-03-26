Неизвестные сожгли автомобиль Range Rover в центре Москвы

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва, Садовая-Черногрязская улица Карта всех событий

На Садово-Черногрязской улице в центре Москвы сожгли автомобиль Range Rover. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— Инцидент произошел на Садово-Черногрязской улице. Неизвестные облили колеса припаркованного автомобиля Range Rover воспламеняющейся жидкостью и подожгли, после чего скрылись с места происшествия, — сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь перешел на рядом стоявший Kia Sportage, который тоже сгорел.

По неподтвержденным данным, машина может принадлежать одному из представителей самоуправления Басманного района.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в полицию поступало сообщение о порче автомобилей. По статье об умышленном уничтожении имущества возбудили уголовное дело.

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Ночью 26 марта произошел пожар на территории Южного Чертанова. Как рассказали очевидцы, столб дыма виднелся в районе, где располагаются склады. В МЧС позже уточнили, что полыхали бытовка и автомобиль «газель». Горение ликвидировали, обошлось без пострадавших.

В конце января на севере столицы произошел пожар, в результате которого сгорели три автомобиля. По данным МЧС России по Москве, возгорание произошло на улице Маршала Федоренко.