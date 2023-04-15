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Украинский военный назвал бои за Артемовск «беспрецедентно тяжелыми»

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский военный назвал бои за Артемовск «беспрецедентно тяжелыми»
Фото: president.gov.ua

В Артемовске идут самые тяжелые за последние десять лет бои. Об этом в субботу, 15 апреля, заявил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый.

— Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои, — заявил Череватый, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что российские войска сосредотачиваются в городе. Кроме того, за Артемовск идут серьезные бои, подчеркнул военный.

15 апреля бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе боев взяли контроль над двумя кварталами в Артемовске. Параллельно с этим подразделения ВДВ России сковывают армию Украины на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в городе, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за это место.

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