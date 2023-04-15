Возбуждено дело после публикации видео с осквернением Корана в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции в столице устанавливают личность подозреваемого в противоправных действиях на территории Восточного округа. В ходе мониторинга сети Интернет правоохранители выявили видео, на котором запечатлено осквернение Корана. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По предварительным данным, событие имело место на территории Восточного округа.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств, установление и задержание подозреваемого.

18 марта сообщалось, что в подмосковном городе Можайске 11-летний подросток взорвал горелку Вечного огня с помощью порошкового огнетушителя. Позже выяснилось, что подросток уже был поставлен на профилактический учет в полицию.