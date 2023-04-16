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«Градус умиления зашкаливает»: Петросян с сыном на руках покорил фанатов в Сети

Юлия Курганова
Общество
«Градус умиления зашкаливает»: Петросян с сыном на руках покорил фанатов в Сети
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова поделились с фанатами семейными фото. На них супруги запечатлелись с маленьким сыном Ваганом. Семья ходила в храм освящать куличи.

Счастливое семейство на опубликованных в социальных сетях кадрах предстало в полном составе: артист держит наследника на руках, а рядом с ними стоит Татьяна одетая в строгий черный «лук» и цветную косынку.

Пользователи под постом написали множество теплых комментариев, восхитившись звездной семьей, сообщает StarHit.

«Градус умиления зашкаливает»; «Евгений Ваганович просто светится от счастья, так приятно на вас смотреть. Счастья вашей семье»; «Какие милые», — отметили поклонники пары.

Отметим, что у звездной семьи есть и критики. Так, журналистка Ксения Собчак недавно решила обсудить стиль Татьяны Брухуновой. Телеведущая считает, что избраннице юмориста есть, чему поучиться. Она разместила свежие фото жены Евгения Петросяна и предложила подписчикам высказать свое мнение. Многие посчитали, что у Брухуновой совершенно нет вкуса.

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