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Приметы и советы

Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии

Полина Пашкина
В мире
Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии
Фото: Unsplash

Из финского аэропорта Хельсинки-Вантаа накануне вылетели два самолета, которые перевозят российское ядерное топливо. Об этом сообщил представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана.

Пункт назначения самолетов с российским топливом не уточняется. Такой вылет происходит уже как минимум в третий раз.

— Два самолета с российским ядерным топливом покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа в субботу поздно вечером, — написал Тииппана в социальной сети Twitter.

В июне 2022 года Финляндия, которая имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов РФ в любом виде. Решение было принято в связи с санкциями Евросоюза и касалось прямой, косвенной покупки топлива, а также его импорта и передачи в РФ или из нее.

Несмотря на это, российское ядерное топливо отправили заказчикам через аэропорты Финляндии уже как минимум в третий раз. Так, два предыдущих случая зафиксировали в ноябре 2022 года и марте 2023 года. Власти Финляндии уточнили, что страна используется в качестве транзитной страны, так как воздушное сообщение между Россией и Европой отсутствует, передает РИА Новости.

Финляндия Россия топливо
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