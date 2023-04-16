Москвичам рассказали о программе благотворительных фондов на фестивале «Пасхальный дар»

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Мероприятия, подготовленные благотворительными фондами к фестивалю «Пасхальный дар», помогут создать особое настроение и сделать удивительные открытия. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в воскресенье, 16 апреля.

Так, 16 и 23 апреля в 14:00 Театр неслышащих актеров «Недослов» приглашает на площадку в Парк Горького на спектакль «Коробка с карандашам», где зрители узнают, каким бывает счастливое детство и как простая коробка с карандашами помогает создавать целые миры.

Еще 16 апреля в 16:00 в Парке Горького Театр мимики и жеста приглашает на спектакль «Все дружно, все вместе», который соединил жестовой язык глухих, пластику, элементы пантомимы, музыку и танец.

На улице Хачатуряна в это же время начнется инклюзивный проект «Танцы в темноте», который подготовили воспитанники Центра Дианы Гурцкой и незрячие артисты из арт-проекта «Танцы в темноте».

А на улице Адмирала Руднева будет спектакль «Прикасаемые» от Центра творческих проектов Инклюзион, учрежденного Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение».

При этом 20 апреля в 18:00 и 23 апреля в 15:00 Центр поддержки семьи и детства «Ладошка счастья» проведет концертную программу, которая пройдет на Городецкой улице.

Выступление участников проекта МамсХор начнется 21 апреля в 18:00 на Матвеевской улице. Молодые мамы и их дети исполнят известные и любимые всеми песни.

Кроме того, 16 апреля в 12:00 в сквере рядом со станцией метро «Некрасовка» (и 18 апреля на Городецкой улице) специалисты учебно-кинологического центра «Собаки — помощники инвалидов» предложат гостям пройти по импровизированной полосе препятствий, держась за шлейку собаки-поводыря.

На площади Славы 16 апреля в 12:00 педагоги центра помощи «МногоМама» научат гостей плести браслеты и нанизывать бусины на нитку-резинку, а также помогут составлять бантики для волос.

Фонд творческого наследия художников Новиковых приглашает сделать своими рукам пасхального зайца — мягкую игрушку из заранее подготовленных деталей: пряжи, пуговиц и наполнителя. Этот мастер-класс пройдет в 12:00 16 апреля на Сухонской улице и 23 апреля на Коптевском бульваре.

Сделать пасхальную открытку в технике многослойной аппликации можно в 12:00 16 апреля и 22 апреля на Митинской улице, а подготовили этот мастер-класс специалисты Межрегиональной общественной организации инвалидов «Пилигрим».

На Ореховом бульваре в 15:00 18 апреля Семейный клуб «Вместе» приглашает сделать праздничную экооткрытку. Также 19 апреля в 15:00 на площади Славы гостей ждут на мастер-классе от Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, где научат расписывать гуашью деревянные пасхальные яйца.

АНО Центр содействия адаптации, абилитации и занятости проведет свой мастер-класс 20 апреля в 15:00 на Ореховом бульваре. Здесь будут создавать украшения для пасхального дерева из различных материалов, среди которых фетр, бумага, ткань и деревянные заготовки.

Творческая программа от Благотворительного фонда содействия строительству и реконструкции православных храмов во имя Святого Архангела Михаила пройдет в 15:00 на Профсоюзной улице 20 апреля и 23 апреля в 12:00 на улице Теплый Стан. Юные гости выложат пасхальное мозаичное панно, которое будет передано путешественнику и священнику Федору Конюхову.

Мастер-класс благотворительного фонда «Маленький Большой Человек» (21 апреля в 15:00 на пересечении улиц Соколово — Мещерская и Юровская, 22 апреля в 12:00 на бульварной зоне 16-го микрорайона Крюково в Зеленограде) будет посвящен рукоделию и созданию пасхальных сувениров.

На Городецкой улице 21 апреля в 15:00 гостей приглашают присоединиться к благотворительной программе фонда «Русская береза», а на бульварной зоне 16-го микрорайона Крюкова в это же время можно расписать деревянные тарелки на мастер-классе от фонда помощи бездомным животным «Ника».

На площадках традиционного фестиваля «Пасхальный дар» в Москве можно провести время с пользой и найти занятие по вкусу. Всего в рамках фестиваля на 25 площадках будут представлены 40 благотворительных фондов.

Подготовкой мероприятий также занимался Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. Благотворительные организации не только расскажут о своей деятельности, но и проведут разнообразные мастер-классы.