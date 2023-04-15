Москвичам рассказали о программах фестиваля «Пасхальный дар»

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

На площадках традиционного фестиваля «Пасхальный дар» в Москве можно провести время с пользой и найти занятие по вкусу. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Всего в рамках фестиваля на 25 площадках будут представлены 40 благотворительных фондов. Подготовкой мероприятий также занимался Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Благотворительные организации не только расскажут о своей деятельности, но и проведут разнообразные мастер-классы. В частности, гости смогут сделать игрушку из войлока, расписать керамические предметы и выложить пасхальное панно из мозаики.

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На Цветном бульваре любителям животных презентуют проект «Четвероногий друг». Волонтеры 16 фондов расскажут о правильном воспитании домашних животных. Также можно будет показать своего питомца профессиональному ветеринару и постричь его у грумера.

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