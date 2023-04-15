Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали о программах фестиваля «Пасхальный дар»

Евгений Силаев
Город
Москвичам рассказали о программах фестиваля «Пасхальный дар»
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

На площадках традиционного фестиваля «Пасхальный дар» в Москве можно провести время с пользой и найти занятие по вкусу. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Всего в рамках фестиваля на 25 площадках будут представлены 40 благотворительных фондов. Подготовкой мероприятий также занимался Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Благотворительные организации не только расскажут о своей деятельности, но и проведут разнообразные мастер-классы. В частности, гости смогут сделать игрушку из войлока, расписать керамические предметы и выложить пасхальное панно из мозаики.

Фонд «Москва помогает» предлагает неравнодушным гостям поучаствовать в сборе подарков и необходимых вещей для участников специальной военной операции, а также жителей новых регионов.

На Цветном бульваре любителям животных презентуют проект «Четвероногий друг». Волонтеры 16 фондов расскажут о правильном воспитании домашних животных. Также можно будет показать своего питомца профессиональному ветеринару и постричь его у грумера.

Православная Пасха в 2023 году приходится на 16 апреля. Что приготовить на праздничный стол и как его декорировать — в материале «Вечерней Москвы».

Фольклорист Максим Олюнин рассказал «ВМ» о необычных пасхальных традициях, корни которых уходят в языческие времена до крещения Руси. Так, до сих пор в некоторых российских регионах принято отмечать так называемую Пасху мертвых.

Благотворительность Москва Пасха Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте