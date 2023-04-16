РИА Новости: Украинские военные активизировались на Запорожском направлении

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Вооруженные силы Украины начали проявлять активность на Запорожском направлении. Об этом сообщил командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б».

По его словам, наблюдается движение противника на данном направлении. Это прибавило работы артиллеристам.

— Наша задача — не дать им выполнить свою задачу. Мы должны их опередить, — приводит слова командира артиллерийского расчета орудия «Мста-Б» РИА Новости.

Запорожское направление называли в числе тех, по которым Украина планирует начать контрнаступление. Киев неоднократно его анонсировал. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление начнется в момент, который посчитают наиболее подходящим, и на это могут повлиять сложившиеся погодные условия.

Штурмовики Воздушно-космических сил России сообщили о готовности отразить любое контрнаступление ВСУ. За последний год российские летчики штурмовой авиации совершили более 20 тысяч вылетов.

В случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения. Именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский, заявил «Вечерней Москве» директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков.