Экономист Сигал дал советы россиянам, желающим заработать на фондовом рынке

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Новичкам на фондовом рынке не стоит вкладывать слишком много сбережений: высок риск их потерять. При этом важно, чтобы человек понимал, какую именно доходность он хочет получить и за какой срок, — в этом случае шансы на успех повышаются. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, новичкам на фондовом рынке очень важно понимать, что это рискованные инвестиции.

— Заходя на фондовый рынок, человек идет на риск. Также нужно знать, что движение любой бумаги зависит от множества факторов: и внешних, и внутренних, и от макроэкономических индикаторов. Чтобы самому управлять своим портфелем, необходимо постоянно держать в голове большое количество информации.

Как подчеркивает Сигал, игрокам на фондовым рынке крайне важно очень хорошо контролировать свою психологию. Не стоит совершать опрометчивые движения только под влиянием каких-то одномоментных факторов.

При этом нужно психологически быть готовым к потерям, к тому, что можно ошибиться и не угадать вектор движения. Именно поэтому не нужно вкладывать в инвестиции все сбережения.

— Безусловно, новичку стоить выделить на фондовый рынок ту сумму, которую он может себе позволить потерять, — советует эксперт. — Она должна быть небольшая, и человек, который идет на фондовый рынок, должен, как минимум, понимать, что он может лишиться части портфеля. Ни в коем случае не нужно загонять на фондовый рынок большой пакет своих сбережений.

Специалист подчеркнул, что не стоит заходить на фондовый рынок без четкой стратегии. Необходимо уметь анализировать ситуацию и понимать свои цели: время, за которое нужно получить прибыль и желаемый финансовый прирост.

Одним из вариантов игры на фондовом рынке, по словам Сигала, могут быть паевые инвестиционные фонды. В этом случае человек доверяет управление портфелем профессионалам. Однако человек также может самостоятельно выбрать облигации (как наименее рискованный инструмент) и акции, заключил эксперт.

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