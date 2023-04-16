В России за сутки выявили 7094 новых случая коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 38 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 456 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 6841 пациент, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что в ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней необходимо готовиться уже сейчас. По мнение авторов, это прежде всего связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, а также угрозой заболеваний, передающихся от животных.

С начала года в России было обнаружено более 700 случаев заражения корью. Этот показатель превышает показатель предыдущего года в несколько раз. Грозит ли нам новый локдаун из-за вспышки инфекции, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.