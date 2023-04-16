РИА Новости: ВС РФ ведут бои за главный железнодорожный узел в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Бойцы «Вагнера» участвуют в боях за главный железнодорожный узел Артемовска на западе города. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил боец ЧВК.

— Они (Вооруженные силы Украины — прим. «ВМ») переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем, — рассказал он.

Он добавил, что военные из состава ВС РФ уже заняли центр города, бойцы ЧВК также продолжают продвигаться по другим направлениям, оттесняя украинскую армию на запад города, передает РИА Новости.

Официальный представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые за последние десять лет бои. Он отметил, что российские войска сосредотачиваются в городе.

15 апреля бойцы частной военной компании «Вагнер» в ходе боев взяли контроль над двумя кварталами в Артемовске. Параллельно с этим подразделения ВДВ России сковывают армию Украины на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению населенным пунктом.