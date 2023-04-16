Рособрнадзор: Вопросы об СВО включат в ЕГЭ по истории

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Вопросы, касающиеся спецоперации России на Украине, войдут в задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории после того, как соответствующие учебники появятся в отечественных школах. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

— Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации — прим. «ВМ») соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала, — говорится в сообщении.

Таким образом, в том случае, если материал об СВО включат в программу десятого класса, то КИМ ГИА скорректируют по итогам завершения обучения в средней школе, передает ТАСС.

13 апреля стало известно, что Минпросвещения России совместно с Минобороны и обществом «Знание» создало концепцию подготовки к службе в армии.

31 марта в российскую школьную программу предложили включить уроки по беспилотной авиации. Такие занятия обеспечат кадровый суверенитет России в сфере авиации.