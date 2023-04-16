Солисты фонда памяти Арно Бабаджаняна выступили в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 15 апреля состоялся VII военно-патриотический фестиваль «Главное — Отчизне служить», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе учреждения.

На сцене в Зале Полководцев для посетителей музея выступили артисты симфонического оркестра Ступинской филармонии и солисты фонда памяти Арно Бабаджаняна — Арсен Степанян, Дмитрий Нестеров, Карине Асирян, Максим Щербицкий, Александр Суханов, Николай Рябуха, Эдуард Страхов и детский вокальный ансамбль «Нотки АРНО».

Солисты исполнили песни «Подмосковные вечера», «Журавли», «Смуглянка», «Десятый наш десантный батальон», «Катюша», «Песня военных корреспондентов», «День Победы» и другие, а также представили поэтические выступления и прочли стихи Роберта Рождественского, Расула Гамзатова и других.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка пройдет до 12 июня.

Еще одну выставку в Музее Победы представят 20 апреля. Экспозиция будет посвящена Маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения полководца.