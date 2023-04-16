Лыжник Устюгов одержал победу в гонке на 70 километров на чемпионате России

Фото: Youtube / АНДРЕЙ РОМАНОВ. БУДЕТ TALK

Олимпийский чемпион, лыжник Сергей Устюгов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, победил в масс-старте свободным стилем на дистанции 70 километров в рамках чемпионата России.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2:34.55,3. Второе место занял московский лыжник Дмитрий Кондрашов, отставший от лидера на 4,1 секунды. Третьим стал Сергей Волков, представляющий Республику Татарстан.

Как рассказал после гонки сам Устюгов, на соревнования он прибыл слегка простуженным, а трасса оказалась тяжелой. Лыжник не ожидал попасть даже в первую десятку, так что победа стала для него сюрпризом, передает ТАСС.

В конце декабря 2022 года Александр Большунов потерял сознание и разбил лицо при столкновении с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта коньковым ходом на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

По словам пострадавшего, на любой трассе, а уж тем более на такой «жесткой» «все нужно решать в честной борьбе и не прибегать к таким приемам».

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в начале апреля отказалась пожать руку российской теннисистке Анне Калинской после проигранного матча. Она проигнорировала протянутую соперницей руку.