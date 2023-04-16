Российский теннисист Рублев впервые в карьере выиграл «Мастерс»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский теннисист Андрей Рублев победил датчанина Хольгера Руне в финале грунтового турнира серии «Мастерс», призовой фонд которого превышает 5,7 миллиона евро.

Матч прошел в воскресенье, 16 апреля, в Монте-Карло. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу пятой ракетки турнира.

Всего за матч Рублев сделал пять эйсов, четыре двойные ошибки, активно выиграл 34 мяча, допустил восемь невынужденных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19. Для российского атлета это стала первая за всю карьеру победа в рамках турнира серии «Мастерс».

До этого немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что всегда соблюдает принципы честной игры. В то же время Медведев, по его словам, позволяет себе вольности во время матчей. Конфликт возник по окончании одной из игр, когда спортсмен из Германии обвинил российского коллегу в неспортивном поведении.

Немецкий спортсмен подчеркнул, что разочарован поведением своего российского коллеги. Примечательно, что после очного матча Медведев принес свои извинения. В ответ на это россиянин также посоветовал Звереву посмотреть на себя в зеркало.