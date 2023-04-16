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Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой в кафе в Подольске

Юлия Курганова
Происшествия
Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой в кафе в Подольске
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Словесный конфликт между мужчинами в кафе в Подольске закончился стрельбой, в результате пострадали два человека. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В полицию поступило сообщение о драке в одном из кафе на улице Парковой. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что между группой граждан произошел словесный конфликт, в ходе которого один из участников начал стрелять. В результате двое человек получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

В настоящее время подозреваемый в произошедшем установлен — речь идет о мужчине 1987 года рождения.

— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия направленные на задержание злоумышленника, — добавили в ведомстве.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка, передает ТАСС.

14 апреля Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в стрельбе в школе. Отмечается, что 13 апреля подростку предъявили обвинение. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 12 июня.

Кафе Полиция Подольск Пострадавшие Стрельба
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