Нутрициолог Строков рассказал, на что указывает тяга к шоколаду

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Нутрициолог Игорь Строков сообщил, что магний нужен организму для строительства костей, регуляции уровня сахара в крови и выполнения других важных функций. На его дефицит может указывать тяга к шоколаду.

По его словам, достаточное количество магния можно получить с пищей. Он содержится в бобовых, темно-зеленых листовых овощах, орехах и злаках. Не стоит забывать и про темный шоколад, который также является источником магния, передает «МедикФорум».

— Шоколад, особенно темный, является одним из продуктов, содержащих магний из-за высокого содержания какао, — объяснил нутрициолог.

Шоколад нужно употреблять в умеренных дозах из-за его калорийности, отметил Строков.

Наиболее вредный для здоровья вид шоколада — белый, так как в нем отсутствуют определенные вещества. Но существуют и другие варианты шоколада, которые не очень полезны для здоровья. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она напомнила о пользе какао-бобов для организма.