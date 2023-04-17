Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Нутрициолог Строков рассказал, на что указывает тяга к шоколаду

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Строков рассказал, на что указывает тяга к шоколаду
Фото: Pexels

Нутрициолог Игорь Строков сообщил, что магний нужен организму для строительства костей, регуляции уровня сахара в крови и выполнения других важных функций. На его дефицит может указывать тяга к шоколаду.

По его словам, достаточное количество магния можно получить с пищей. Он содержится в бобовых, темно-зеленых листовых овощах, орехах и злаках. Не стоит забывать и про темный шоколад, который также является источником магния, передает «МедикФорум».

— Шоколад, особенно темный, является одним из продуктов, содержащих магний из-за высокого содержания какао, — объяснил нутрициолог.

Шоколад нужно употреблять в умеренных дозах из-за его калорийности, отметил Строков.

Наиболее вредный для здоровья вид шоколада — белый, так как в нем отсутствуют определенные вещества. Но существуют и другие варианты шоколада, которые не очень полезны для здоровья. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она напомнила о пользе какао-бобов для организма.

Шоколад нутрициолог Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте