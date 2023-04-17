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Bloomberg: Украина спровоцировала ярость Глобального Юга

Юлия Курганова
В мире
Bloomberg: Украина спровоцировала ярость Глобального Юга
Фото: president.gov.ua

Выделение Международным валютным фондом (МВФ) нового многомиллиардного кредита Украине идет вразрез с традицией организации и вызывает гнев у развивающихся государств, которые все больше убеждаются в ее предвзятости. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Михир Шарма.

— Фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, которые проходят на этой неделе, становится недовольство Глобального Юга, который ставит под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры. Для Запада это серьезная проблема, и его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию, — написал он.

Отмечается, что за 80 лет своего существования МВФ избегал предоставления кредитов странам, которые вовлечены в военные конфликты, но он предоставил 15,6 миллиарда долларов Украине. В глазах Глобального Юга это выглядит как проявление фаворитизма.

— Азию и Африку раздражает эта очевидная предвзятость МВФ еще с тех пор, как этот управляемый европейцами институт выделил большие средства для оказания помощи странам Европы в период кризиса еврозоны, — заявил обозреватель в статье.

В настоящее время Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка пытаются получить транш от МВФ, и им придется пройти через болезненную реструктуризацию для того, чтобы получить доступ к кредитам.

— Как вы думаете, что они чувствуют, когда видят, что Украина получает несоизмеримо большую помощь, хотя он не в состоянии выполнить аналогичные условия? — задался вопросом колумнист.

Главной темой обсуждения на весенней сессии Всемирного банка станет выход из тупика, в котором оказались беднейшие страны планеты из-за долгов. Об этом 10 апреля написал президент организации Дэвид Малпасс.

Украина СМИ МВФ Пакистан Кредиты
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