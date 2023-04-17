Полковник Магиннис: Утечка разведданных вскрыла ложь Байдена об Украине

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Утечка секретных документов Пентагона указала на то, что президент Соединенных Штатов Джо Байден лжет о роли Америки в конфликте на Украине. Об этом заявил полковник США в отставке Роберт Магиннис.

— Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент лжет своему народу? — написал он в статье для Fox News.

Магиннис отметил, что у людей появляется все больше вопросов к американским властям, например, насколько Штаты напрямую вовлечены в конфликт на Украине, способна ли Украина противостоять России и почему поставки оружия ВСУ опустошают запасы США. По словам полковника, Байден и его администрация не смогли объяснить, какие национальные интересы Америка преследует на Украине.

Также он высказался, что западная пресса на фоне ареста предполагаемого организатора утечки сконцентрировались на личности обвиняемого и его преступлении, проигнорировав содержание разведданых для того, чтобы выгородить президента США.

13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Воздушных сил нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Как утверждается, он был куратором частной интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где объединились 20–30 человек из общей любви к оружию, видеоиграм и мемам.