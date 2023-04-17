Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полковник Магиннис: Утечка разведданных вскрыла ложь Байдена об Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полковник Магиннис: Утечка разведданных вскрыла ложь Байдена об Украине
Фото: flickr/whitehouse

Утечка секретных документов Пентагона указала на то, что президент Соединенных Штатов Джо Байден лжет о роли Америки в конфликте на Украине. Об этом заявил полковник США в отставке Роберт Магиннис.

— Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент лжет своему народу? — написал он в статье для Fox News.

Магиннис отметил, что у людей появляется все больше вопросов к американским властям, например, насколько Штаты напрямую вовлечены в конфликт на Украине, способна ли Украина противостоять России и почему поставки оружия ВСУ опустошают запасы США. По словам полковника, Байден и его администрация не смогли объяснить, какие национальные интересы Америка преследует на Украине.

Также он высказался, что западная пресса на фоне ареста предполагаемого организатора утечки сконцентрировались на личности обвиняемого и его преступлении, проигнорировав содержание разведданых для того, чтобы выгородить президента США.

13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Воздушных сил нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Как утверждается, он был куратором частной интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где объединились 20–30 человек из общей любви к оружию, видеоиграм и мемам.

Украина Утечки данных Джо Байден Спецоперации США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте