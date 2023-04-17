Вильфанд сообщил, что в Москву во второй половине недели придет похолодание

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Дневная температура воздуха в Москве понизится в пятницу, 21 апреля, на 3-4 градуса в сравнении с первой половиной недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В пятницу температура понизится на 3-4 градуса и днем будет в диапазоне: по области — от плюс 10 до 15 градусов, а в Москве — 10-12 градусов тепла. Это совершенно нормальная, характерная для этого времени погода, — рассказал он.

Синоптик отметил, что жителям столицы не стоит ожидать морозов, прогнозируется вполне весенняя погода. Вместе с тем вторая половина недели будет несколько прохладнее первой, передает ТАСС.

На этой неделе, 17–23 апреля, в столице потеплеет: столбики термометров могут показать до плюс 17 градусов. При этом в отдельные дни в городе не исключены осадки, а атмосферное давление в течение недели будет повышенным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.