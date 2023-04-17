Одиннадцать человек пострадали при взрыве газового баллона в доме в казахском Жанаозене

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Одиннадцать человек пострадали при взрыве газового баллона в понедельник, 17 апреля, в городе Жанаозене в Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Около 05:00 по времени Астаны (02:00 по московскому времени) во втором микрорайоне города Жанаозен в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения. Обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадали 11 человек, они доставлены в больницы.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.

— В оперативных работах по разбору завалов на месте происшествия задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники департамента по ЧС Мангистауской области, скорая помощь и местные исполнительные органы, — добавили в МЧС.

9 марта взрыв произошел в жилом пятиэтажном доме на Боровой улице в поселке Антипиха Забайкальского края. В результате обрушились верхние этажи. По предварительным данным, хлопок произошел из-за разгерметизации газового баллона в одной из квартир.