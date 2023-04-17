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Военные РФ отбили на Червоно-дибровском и Ямполовском участках две контратаки ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Военные РФ отбили на Червоно-дибровском и Ямполовском участках две контратаки ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России отбили две контратаки ВСУ на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

— На Червоно-Дибровском участке силами и средствами разведки было вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейская авиация нанесла ракетный удар. Противник понес потери в живой силе и технике, — рассказал он.

На Ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ попытался вернуть утраченные позиции.

— В результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки «Центр» украинская армия понесла потери и была отброшена на ранее занимаемые позиции, — отметил Савчук.

Также он рассказал, что на Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, расчет ПВО ликвидировал один БПЛА противника, передает РИА Новости.

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинские военные расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. Он уточнил, что солдаты ВСУ застрелили мирных жителей во время «зачистки» одного из домов.

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