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Украинские военнослужащие расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. Об этом сообщил один из бойцов ЧВК «Вагнер».

Он рассказал, что солдаты ВСУ застрелили мирных жителей во время «зачистки» одного из домов.

— Ночью к нам пришла женщина и рассказала, что через подъезд сидят заложники. Утром мы попытались их освободить, но двоих заложников украинские военные застрелили, — рассказал боец корреспонденту «Известий».

Он добавил, что четверых жителей им удалось спасти.

В ходе обстрела ВСУ центра Донецка ракеты упали около собора, где шло пасхальное богослужение. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что РФ за это отомстит.

Прилеты зафиксировали рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором. Украинские войска в ночь на воскресенье, 16 апреля, выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. В результате атаки погибла одна женщина, троих пострадавших госпитализировали.