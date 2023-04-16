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«Безбожные сволочи»: Москалькова резко отозвалась об обстреле Донецка ВСУ в пасхальную ночь 

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Безбожные сволочи»: Москалькова резко отозвалась об обстреле Донецка ВСУ в пасхальную ночь 
Фото: Пресс-служба Госдумы

В ходе обстрела Вооруженными силами Украины центра Донецка ракеты упали около собора, где шло пасхальное богослужение. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что Россия за это отомстит.

Прилеты зафиксировали рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором. Украинская армия в ночь на воскресенье выпустила 20 ракет из реактивной системы залпового огня. В результате атаки погибла одна женщина, троих пострадавших госпитализировали.

— Безбожные сволочи в своем репертуаре — бьют по мирному населению... Отомстим, — написала Москалькова в Telegram-канале.

Кафедрального Спасо-Преображенский собор расположен на одной из центральных городских площадей. Рядом с ним находится крытый рынок. В результате обстрела люди были вынуждены эвакуироваться.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» на Донецком направлении освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной частях Артемовска, подразделения ВДВ смогли сковать действия украинской армии на флангах штурмовиков «Вагнера» в городе.

Украина Татьяна Москалькова Россия
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