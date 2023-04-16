«Безбожные сволочи»: Москалькова резко отозвалась об обстреле Донецка ВСУ в пасхальную ночь
Сюжет:Ситуация в Донбассе
В ходе обстрела Вооруженными силами Украины центра Донецка ракеты упали около собора, где шло пасхальное богослужение. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что Россия за это отомстит.
Прилеты зафиксировали рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором. Украинская армия в ночь на воскресенье выпустила 20 ракет из реактивной системы залпового огня. В результате атаки погибла одна женщина, троих пострадавших госпитализировали.
— Безбожные сволочи в своем репертуаре — бьют по мирному населению... Отомстим, — написала Москалькова в Telegram-канале.
Кафедрального Спасо-Преображенский собор расположен на одной из центральных городских площадей. Рядом с ним находится крытый рынок. В результате обстрела люди были вынуждены эвакуироваться.
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» на Донецком направлении освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной частях Артемовска, подразделения ВДВ смогли сковать действия украинской армии на флангах штурмовиков «Вагнера» в городе.