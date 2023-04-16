Штурмовые отряды «Вагнера» на Донецком направлении освободили два квартала в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» на Донецком направлении освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной частях Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Уточняется, что подразделениям ВДВ удалось сковать действия украинской армии на флангах штурмовиков «Вагнера» в городе, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые за последние десять лет бои. Он отметил, что российские войска сосредотачиваются в городе.

16 апреля стало известно, что бойцы «Вагнера» участвуют в боях за главный железнодорожный узел Артемовска на западе города. Военные из состава ВС РФ уже заняли центр города, бойцы ЧВК также продолжают продвигаться по другим направлениям, оттесняя украинскую армию на запад города.

Днем ранее бойцы частной военной компании «Вагнер» в ходе боев взяли контроль над двумя кварталами в Артемовске.