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Женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ территории около собора в Донецке

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ территории около собора в Донецке
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Женщина погибла около собора в центре Донецка в результате обстрела ВСУ в пасхальную ночь. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил корреспондент РИА Новости.

Украинская армия выпустила 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району города. Они упали около Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение. Люди были вынуждены эвакуироваться.

В частности, зафиксированы «прилеты» в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Женщина погибла в машине. Троих пострадавших госпитализировали.

У многих расположенных рядом зданий побиты стекла, передает агентство.

15 апреля губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины. Он отметил, что энергетики приступили к устранению повреждений.

ВСУ 21 марта с помощью беспилотника атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области. Пострадавших в результате инцидента нет.

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