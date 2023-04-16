Женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ территории около собора в Донецке

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Женщина погибла около собора в центре Донецка в результате обстрела ВСУ в пасхальную ночь. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил корреспондент РИА Новости.

Украинская армия выпустила 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району города. Они упали около Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение. Люди были вынуждены эвакуироваться.

В частности, зафиксированы «прилеты» в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Женщина погибла в машине. Троих пострадавших госпитализировали.

У многих расположенных рядом зданий побиты стекла, передает агентство.

15 апреля губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины. Он отметил, что энергетики приступили к устранению повреждений.

ВСУ 21 марта с помощью беспилотника атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области. Пострадавших в результате инцидента нет.