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ВСУ обстреляли территорию около собора в Донецке, где шло пасхальное богослужение

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
ВСУ обстреляли территорию около собора в Донецке, где шло пасхальное богослужение
Фото: president.gov.ua

В ходе обстрела Вооруженными силами Украины по центру Донецка ракеты упали около собора, где шло пасхальное богослужение. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинская армия в ночь на воскресенье выпустила 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району города Донецка.

Ракеты упали вблизи кафедрального Спасо-Преображенского собора, который расположен на одной из центральных городских площадей. Люди были вынуждены эвакуироваться, передает агентство.

15 апреля сообщалось, что командование украинской армии предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе населенного пункта Водяное. По информации военных корреспондентов, в ходе боя российские бойцы ликвидировали и повредили несколько единиц украинской техники.

Пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые за последние десять лет бои. Он отметил, что российские войска сосредотачиваются в городе.

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