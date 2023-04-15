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«Военкоры Русской весны»: ВСУ бросили танки в контрнаступление под Авдеевкой

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Военкоры Русской весны»: ВСУ бросили танки в контрнаступление под Авдеевкой
Фото: president.gov.ua

Командование украинской армии предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе населенного пункта Водяное. Об этом сообщили в субботу, 15 апреля, в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

— Враг бросил танки в контратаку около Авдеевки, ВС России встретили их огнем. Командование ВСУ послало бронегруппы на прорыв в районе Водяного, — сказано в публикации.

По информации военных корреспондентов, в ходе боя российские бойцы ликвидировали и повредили несколько единиц украинской техники.

Пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые за последние десять лет бои. Он отметил, что российские войска сосредотачиваются в городе.

15 апреля бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе боев взяли контроль над двумя кварталами в Артемовске. Параллельно с этим подразделения ВДВ РФ сковывают армию Украины на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению населенным пунктом.

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