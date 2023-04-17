Находящийся в розыске глава Большого Камня в Приморье Абушаев сообщил, что находится в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Глава города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев, находящийся в федеральном розыске, сообщил, что сейчас находится в зоне проведения спецоперации на Украине.

— На данный момент я нахожусь в зоне проведения спецоперации, — рассказал он в видеообращении в Telegram-канале.

По словам Абушаева, он давно решил приехать на территорию проведения спецоперации. Острую необходимость в этом он почувствовал во время участия в мероприятиях для семей мобилизованных, отметил Абушаев.

Глава Большого Камня не уточнил, где именно находится.

Абушаев не уходил в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Большого Камня. Там отметили, что он находится в отпуске.

В марте в СУСК Приморского края возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Надеждинского района. В региональной прокуратуре подтвердили, что речь идет об Абушаеве, который возглавлял район с 2019 по 2021 год. Его обвиняют в мошенничестве с земельными участками в районе и незаконном ведении предпринимательской деятельности.