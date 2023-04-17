Бодрящий и веселящий: сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ежегодно 17 апреля в мире отмечается Международный день кофе. В России этот напиток тоже любят и многим тяжело представить без него свое утро. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не нанести вред своему организму.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, качество кофе за последние пять–семь лет значительно улучшилось. Это означает, что кофеманы теперь могут позволить себе больше чашки в день.

— На самом деле без последствий для здоровья в день допустимо употреблять не больше четырех чашек кофе, — сказала диетолог. — Но есть категория людей, которым в принципе этот напиток противопоказан.

Например, если у вас повышено артериальное давление, то лучше и вовсе отказаться от кофе, заменив его цикорием. Дело в том, что людям, у которых и без того высокое давление, нет смысла дополнительно тонизировать и возбуждать свой организм, пояснила спикер.

Не рекомендует эксперт употреблять кофе и тем, у кого имеются нервные недуги.

— Если наблюдается повышенная возбудимость, конечно, даже одна чашка кофе может повлиять на самочувствие и вызвать эмоциональную нестабильность. Страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта и тем, у кого повышена кислотность в организме, также следует исключить напиток из рациона, — добавила эксперт.

Но даже если вы абсолютно здоровы, пить кофе все равно нужно с осторожностью. Так, например, не стоит употреблять его натощак — в противном случае у вас может заболеть желудок, а также может нарушиться процесс переваривания пищи при последующем ее приеме.

Совсем не стоить пить кофе беременным и детям. Если же вы не любитель этого напитка, но хотите взбодриться утром, достаточно выпить зеленого чая, в котором содержится теанин, помогающий сосредоточиться и простимулировать работу головного мозга.