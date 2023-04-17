Приемная кампания в школы искусств стартовала в столице

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В столичных школах искусств началась приемная кампания. В течение ближайших двух месяцев учреждения проведут набор воспитанников по различным направлениям — музыкальному, театральному, художественному и хореографическому.

В рамках приемной кампании претендентам на обучение предстоит пройти творческие испытания, на которых комиссия сможет оценить данные ребенка. Например, для поступления на музыкальное отделение детям нужно исполнить песню и прохлопать ритм, чтобы проверить чувство ритма, музыкальный слух, артикуляцию и память.

Обучение в школах искусств проходит по профессиональным (подготовка детей к творческой карьере с раннего возраста) и общеразвивающим (эстетическое воспитание более широкого круга детей и взрослых) программам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Всего в городе функционирует 151 учреждение трех ступеней образования: школы искусств, колледжи и высшие учебные заведения. В них проходят обучение порядка 80 тысяч детей. Продолжительность образовательной программы варьируется от трех до девяти лет.

На открытых площадках столицы 20 апреля стартует третий тур конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.