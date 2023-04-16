Третий тур конкурса на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства начнется 20 апреля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На открытых площадках столицы 20 апреля стартует третий тур конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. За победу сразятся 136 претендентов.

Участие в конкурсе примут воспитанники столичных школ и колледжей искусств. Гранты мэра Москвы в области культуры и искусства помогают ребятам выразить творческую индивидуальность, а также определиться со сферами деятельности в будущем.

Для претендентов на грант подготовили 33 номинации, из которых 21 рассчитана на учеников школ искусств, а 12 — на воспитанников колледжей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Выступления участников конкурса на столичных открытых площадках продлятся до 16 мая. Торжественную церемонию награждения лучших из лучших запланировали на 1 июня.

Уточняется, что всего на выступление в конкурсе подали порядка 2,5 тысячи заявок. Вместе с заявками участников олимпиад «Искусство — детям», из которых 36 допустили к третьему туру, это количество увеличилось до более чем 3,3 тысячи претендентов.

За все время на премии претендовали около 17,5 тысячи юных артистов и художников. Лауреатами стали почти 700 из них.