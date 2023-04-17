ТАСС: Костомарову проведут несколько операций перед протезированием

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Российскому фигуристу Роману Костомарову проведут несколько операцией перед протезированием. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком, — приводит его слова ТАСС.

Недавно ногу Костомарова подготовили к установке протеза. При этом в настоящее время речь не идет о полной выписке фигуриста из больницы, поскольку все еще сохраняется вероятность образования тромбов.

Олимпийский чемпион по танцам на льду попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его состояние резко ухудшилось, поэтому врачи подключили спортсмена к аппарату искусственной вентиляции легких. Через некоторое время у фигуриста обнаружили сепсис, после которого, по некоторым данным, у него началось отмирание тканей конечностей, а также появились другие проблемы со здоровьем. СМИ сообщали, что Костомарову ампутировали часть ступни и руки.