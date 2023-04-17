Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ТАСС: Костомарову проведут несколько операций перед протезированием

Лейла Алиева
Общество
ТАСС: Костомарову проведут несколько операций перед протезированием
Фото: Youtube / Кубань 24

Российскому фигуристу Роману Костомарову проведут несколько операцией перед протезированием. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком, — приводит его слова ТАСС.

Недавно ногу Костомарова подготовили к установке протеза. При этом в настоящее время речь не идет о полной выписке фигуриста из больницы, поскольку все еще сохраняется вероятность образования тромбов.

Олимпийский чемпион по танцам на льду попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его состояние резко ухудшилось, поэтому врачи подключили спортсмена к аппарату искусственной вентиляции легких. Через некоторое время у фигуриста обнаружили сепсис, после которого, по некоторым данным, у него началось отмирание тканей конечностей, а также появились другие проблемы со здоровьем. СМИ сообщали, что Костомарову ампутировали часть ступни и руки.

Здоровье Знаменитости Протезирование Роман Костомаров
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте