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Наталья Сергунина сообщила об утверждении предмета охраны научной библиотеки МГУ

Евгений Белоусов
Город
Наталья Сергунина сообщила об утверждении предмета охраны научной библиотеки МГУ
Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия
Москва, Моховая улица, 9с8 Карта всех событий

Специалисты утвердили предмет охраны здания научной библиотеки Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Здание построено по проекту архитектора Константина Быковского. Это важная часть исторического ансамбля университета на Моховой. В предмете охраны зафиксированы внешний вид, архитектурные элементы и оформление интерьеров, — рассказала она.

По словам Натальи Сергуниной, специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ при проведении реставрационных и любых других работ. В предмет охраны вошли материалы и виды оформления фасадов, скульптурный и лепной декор, лестницы и внутреннее убранство помещений начала XX века, старинные двери и многое другое.

В начале апреля стартовал новый этап реставрации усадьбы Виноградово. Специалисты уже приступили к разработке проекта по сохранению строений, входящих в ансамбль.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что специалисты должны завершить реставрацию павильона «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ в этом году. Как выяснилось, они восстанавливают терразитовую отделку фасада здания, а также живописные полотна на потолках и их обрамления из лепнины.

МГУ Мосгорнаследие Наталья Сергунина
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