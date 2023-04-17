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Минфин и ЦБ могут ввести ежемесячный лимит на сделки по покупке уходящих компаний

Лейла Алиева
Экономика
Минфин и ЦБ могут ввести ежемесячный лимит на сделки по покупке уходящих компаний
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центробанк и Минфин России рассматривают возможность введения ежемесячного лимита на приобретение валюты на внутреннем рынке, а также сделок на покупку уходящего из страны зарубежного бизнеса. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в понедельник, 17 апреля.

— В целом в рамках подходов подкомиссии (которая принимает решения по сделкам с российскими активами зарубежных компаний — прим. «ВМ») мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями, — пояснил он.

Чебесков отметил, что в связи с низкой ликвидностью зарубежной валюты на российском рынке, ее покупки могут привести к резкому изменению курса рубля, пишут «Ведомости».

Недавно впервые с апреля прошлого года курс доллара на Мосбирже превысил 83 рубля, евро — 91. При этом непрерывное ослабление российской валюты идет уже несколько недель. О нижней точке нынешнего обвала рубля и о том, что делать желающим продать доллары и евро, «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик, трейдер Дмитрий Голубовский.

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