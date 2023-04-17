Иностранец избил и ограбил пенсионера в центре Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

В центре столицы мужчина избил и ограбил пенсионера у подъезда его дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 17 апреля.

По его словам, преступление произошло поздним вечером у жилого дома на улице Красная Пресня. Злоумышленник заранее заметил пожилого мужчину, проследовал с ним до подъезда, после чего окликнул пенсионера и потребовал денег. Москвич отказался слушаться незнакомца, после чего преступник ударил его по лицу. Житель столицы потерял сознание. Разбойник обшарил карманы потерпевшего и похитил 35 тысяч рублей, после чего скрылся. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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Придя в себя, пенсионер обратился в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на улице Сущевский Вал. Им оказался 28-летний гость столицы, приехавший из одной из стран ближнего зарубежья. На момент поимки потратить деньги он не успел, купюры изъяли и в скором времени вернут владельцу.

Фигуранта, в свою очередь, заключили под стражу.

14 апреля житель столицы поверил мошенникам и оплатил пошлину за перевод крупной суммы денег в иностранной валюте.