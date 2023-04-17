Андрей Бочкарев: Возведение многофункционального комплекса Бауманки завершится до конца года
Монолитные работы при возведении двух корпусов будущего многофункционального комплекса (МФК) для студентов МГТУ имени Николая Баумана полностью завершены. Строительство МФК будет закончено до конца 2023 года. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Общая площадь объекта составит более 60 тысяч квадратных метров.
— В настоящее время специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории. Завершить основные строительно-монтажные работы планируем в конце текущего года, — рассказал Андрей Бочкарев.
Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в МФК расположатся залы самоподготовки, зоны для неформального общения студентов и коворкинги. Также в нем будет зал для музыки, пространство для спорта, блоки общежитий и киберспортивный клуб.
Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что важно создавать университетские кластеры. Это позволяет сосредотачивать всю студенческую жизнь в одной точке и сокращать затраты учащихся на перемещение.
Архитектурными доминантами университетского кластера для студентов Бауманки, помимо МФК, станут Центральный кластер и «Квантум парк», сообщил Андрей Бочкарев.