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Андрей Бочкарев: Возведение многофункционального комплекса Бауманки завершится до конца года

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: Возведение многофункционального комплекса Бауманки завершится до конца года
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Монолитные работы при возведении двух корпусов будущего многофункционального комплекса (МФК) для студентов МГТУ имени Николая Баумана полностью завершены. Строительство МФК будет закончено до конца 2023 года. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь объекта составит более 60 тысяч квадратных метров.

— В настоящее время специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории. Завершить основные строительно-монтажные работы планируем в конце текущего года, — рассказал Андрей Бочкарев.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в МФК расположатся залы самоподготовки, зоны для неформального общения студентов и коворкинги. Также в нем будет зал для музыки, пространство для спорта, блоки общежитий и киберспортивный клуб.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что важно создавать университетские кластеры. Это позволяет сосредотачивать всю студенческую жизнь в одной точке и сокращать затраты учащихся на перемещение.

Архитектурными доминантами университетского кластера для студентов Бауманки, помимо МФК, станут Центральный кластер и «Квантум парк», сообщил Андрей Бочкарев.

Строительство МГТУ им. Баумана Москва Андрей Бочкарев
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