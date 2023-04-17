Хронические опоздания и вспыльчивость: как синдром дефицита внимания проявляется у взрослых

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Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) характерен не только для детей — от 30 до 70 процентов людей с СДВГ продолжают испытывать симптомы, когда вырастают. Кроме того, у тех, кому не ставили диагноз в детстве, во взрослой жизни могут появиться более явные симптомы, создающие проблемы на работе или в отношениях. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

Как это проявляется

Опоздания

Взрослые с СДВГ могут хронически опаздывать на работу или важные мероприятия. При этом люди могут осознавать, что их опоздания создают проблемы, но просто не могут прийти вовремя.

Рискованное вождение

Одной из отличительных черт СДВГ является трудность удержания внимания на поставленной задаче. Это становится проблемой за рулем — исследования показывают, что люди с СДВГ чаще превышают скорость и попадают в аварии.

Отвлечение внимания

Взрослые с СДВГ могут испытывать трудности с расстановкой приоритетов, началом и завершением задач. Они склонны к дезорганизации, беспокойству и легко отвлекаются. Некоторые люди с СДВГ испытывают трудности с концентрацией внимания при чтении.

Вспыльчивость

У взрослых с СДВГ могут быть проблемы с самоконтролем. Им часто трудно сдерживать гнев, они склонны к импульсивному поведению и высказыванию грубых или оскорбительных мыслей.

Гиперфокусировка

Некоторые взрослые с СДВГ могут сосредоточиться на вещах, которые им нравятся или кажутся интересными. Но при этом они с трудом обращают внимание на задачи, которые им не так интересны. Люди с СДВГ склонны откладывать скучные задачи в пользу более приятных занятий.

Почему возникает СДВГ

У людей с СДВГ химические вещества мозга, называемые нейротрансмиттерами, менее активны в тех областях мозга, которые контролируют внимание. Исследователи не знают, что именно вызывает этот химический дисбаланс, но они считают, что определенную роль могут играть гены, поскольку СДВГ часто встречается в семьях. Исследования также связывают СДВГ с пренатальным воздействием сигарет и алкоголя.

Многие взрослые не узнают, что у них СДВГ, пока не обратятся за помощью с другой проблемой, например, тревоги или депрессии. Обсуждение со специалистом вредных привычек, проблем на работе или супружеских конфликтов часто показывает, что всему виной СДВГ. Для подтверждения диагноза необходимо, чтобы расстройство проявлялось в детстве, даже если оно никогда не диагностировалось. Старые табели успеваемости или беседы с родственниками могут подтвердить наличие проблем в детстве, таких как плохая концентрация внимания и гиперактивность.

Как лечить

Наиболее распространенными лекарствами для лечения СДВГ являются стимуляторы. Эти препараты помогают повысить концентрацию внимания и снизить рассеянность за счет тонкой настройки мозговых цепей, влияющих на внимание.

Большинство взрослых с СДВГ учатся контролировать свое состояние, когда начинают принимать лекарства, но они могут продолжать бороться с вредными привычками и низкой самооценкой. В данных случаях рекомендована психотерапия, которая помогает стать более организованным, установить правильный распорядок дня, наладить отношения и улучшить социальные навыки. Исследования подтверждают, что когнитивно-поведенческая терапия особенно полезна для решения повседневных проблем, связанных с СДВГ.

Не стоит забывать о рационе питания. Продукты с высоким содержанием белка, например, орехи, мясо, бобы и яйца, могут улучшить концентрацию внимания. Замена простых углеводов сложными может помочь избежать перепадов настроения и стабилизировать уровень энергии.