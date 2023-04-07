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Психолог Сухова рассказала, что нельзя делать после выхода из стрессового состояния

Виктория Непомнищева
Евгений Жуков

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог Сухова рассказала, что нельзя делать после выхода из стрессового состояния
Фото: Pexels

Психолог Анна Сухова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о том, что ни в коем случае не стоит делать после выхода из стрессового состояния.

Например, эксперт считает, что употребление алкоголя только усугубит сложившуюся ситуацию. То же самое касается и приема различных успокоительных препаратов, которые затормаживают ясность восприятия и мыслительного процесса в целом.

Кроме того, Сухова не рекомендует уходить от накопившихся проблем инфантильными методами, например, постоянно спать или попросту бездействовать. Психолог советует постараться взять себя в руки и пойти навстречу новой и интересной жизни, оставив далеко позади все свои проблемы и стрессы.

Помимо этого, собеседница «ВМ» назвала несколько способов, как восстановиться после стресса.

Жизнь каждого человека наполнена множеством событий: с какими-то мы справляемся достаточно легко, какие-то могут серьезно выбить из колеи. Как преодолевать стрессовые состояния, объяснила специалист Московской службы психологической помощи населению Наталья Толубаева.

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