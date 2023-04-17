«Сепсис и летальный исход»: грозит ли России эпидемия лихорадки денге

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Европе число случаев заражения смертельно опасным вирусом денге растет. По некоторым предположениям, именно регионы Средиземноморья в Европе, столь популярные у туристов, станут подходящей средой для распространения недуга. «Вечерняя Москва» решила напомнить, чем опасен вирус и как себя обезопасить.

Откуда взялся

Как рассказала «ВМ» врач-инфекционист Елена Мескина, лихорадку денге относят к классу тропических заболеваний. Его носителями являются зараженные комары. При этом источником инфекции могут быть также пищевые продукты.

— Что интересно, география этих лихорадочных комаров из года в год растет. Раньше они обитали преимущественно в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Теперь фиксируют заражение от укусов африканских особей.

В Европе также были случаи распространения недуга, причем люди заражались в пределах своих населенных пунктов.

Спикер отметила возросшую активность болезни за последние годы.

Как проявляется

Симптоматика недуга напоминает гриппозное состояние. У больного возникают головные и мышечные боли, тошнота, поднимается температура. Дополняется клиническая картина специфической сыпью по всему телу. Лечение занимает от двух до десяти дней.

Как лечить

При борьбе с лихорадкой применяются противовирусные препараты. Более того, имеется вакцина, которую можно получить в качестве профилактической меры. В РФ такой вакцины нет, поскольку вирус в нашей стране не распространен. А вот в Юго-Восточной Азии, южных штатах США и Латинской Америке такой препарат есть.

Спикер отметила, что нередки случаи, когда вирус протекает тяжело, вызывая сепсис. Зарегистрированы летальные исходы от недуга.

Мескина сделала акцент: в особой группе риска те, кто часто посещает тропические страны и территории, где распространен вирус.

При этом в РФ ожидать пандемии или активного роста заболеваемости даже в случае завоза вируса не стоит, поскольку в России нет комаров — возбудителей болезни, заключила врач.