Ефимов: Стартовали работы по комплексному развитию 11 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Инвесторы приступили к комплексному развитию 11 площадок бывших промзон и неэффективно используемых территорий в пяти округах столицы. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Они возведут свыше 4,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Более 2,8 миллиона квадратных метров займет жилая застройка, а свыше двух миллионов — общественно-деловые и производственные объекты, что позволит создать 44,5 тысячи рабочих мест для горожан, — рассказал он.

Так, шесть проектов реализуются на севере города, два — на западе, по одному — на северо-востоке, северо-западе и юго-западе. Самым крупным по площади объектом является часть бывшей промзоны «Автомоторная» (77,06 гектара), его развитием занимается компания MR-Group.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках реорганизации 11 территорий инвесторы построят 13 школ и детских садов, четыре спорткомплекса, два медицинских учреждения, а также деловые и торговые центры.

До конца 2023 года в Москве планируют построить около 1,1 миллиона квадратных метров жилья на площадках бывших промышленных зон города.