Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полицейские задержали мужчину, который ограбил цветочный магазин в центре Москвы в 2020 году

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские задержали мужчину, который ограбил цветочный магазин в центре Москвы в 2020 году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в 2020 году ограбил цветочный магазин в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в понедельник, 17 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло еще в 2020 году. Вооруженный пистолетом мужчина ворвался ночью в цветочную лавку в Таганском районе и начал угрожать продавцу. Злоумышленник заставил сотрудника магазина лечь на пол, а сам открыл кассу и забрал из нее восемь тысяч рублей. Помимо этого, преступник забрал два мобильных телефона, принадлежавших продавцу, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полиция смогла установить личность подозреваемого и разыскала его на территории Ивановской области. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Фигуранта заключили под стражу.

Другое преступление прошлых лет было раскрыто 20 марта. Сотрудники Следственного комитета задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве женщины, которое произошло 28 лет назад.

Разбой Москва Полиция МВД Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте