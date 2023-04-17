Полицейские задержали мужчину, который ограбил цветочный магазин в центре Москвы в 2020 году

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в 2020 году ограбил цветочный магазин в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в понедельник, 17 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло еще в 2020 году. Вооруженный пистолетом мужчина ворвался ночью в цветочную лавку в Таганском районе и начал угрожать продавцу. Злоумышленник заставил сотрудника магазина лечь на пол, а сам открыл кассу и забрал из нее восемь тысяч рублей. Помимо этого, преступник забрал два мобильных телефона, принадлежавших продавцу, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полиция смогла установить личность подозреваемого и разыскала его на территории Ивановской области. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Фигуранта заключили под стражу.

Другое преступление прошлых лет было раскрыто 20 марта. Сотрудники Следственного комитета задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве женщины, которое произошло 28 лет назад.