СК задержал подозреваемого по делу об изнасиловании, совершенном 28 лет назад

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Московская область, Раменский городской округ, село Заворово Карта всех событий

В Подмосковье задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании и убийстве женщины. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 20 марта.

По ее словам, преступление произошло в Раменском районе Московской области в 1995 году. Четверо мужчин пригласили женщину отдохнуть в загородный дом. Когда она приехала, двое злоумышленников изнасиловали ее и подвергли издевательствам, после чего задушили. Тело выбросили в лесной пруд у деревни Загорово.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. В результате работы над преступлениями прошлых лет следователь установил личности подозреваемых, а также очевидцев, которые помогли скрыть преступление.

— Со свидетелями провели проверки показаний на местности, где они в подробностях рассказали о произошедшем, — рассказывает Врадий.

Одного из подозреваемых задержали. Им оказался местный житель 1978 года рождения. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Изнасилование». Мужчина на допросе признал свою вину. Фигуранта заключили под стражу.

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Его соучастник в данный момент скрывается на территории Азербайджана. В связи с этим уголовное дело в его отношении выделили в отдельное производство, и в скором времени материалы будут направлены следственным органам республики.

Другое преступление прошлых лет раскрыли в Москве. На юге столицы задержали мужчину, который восемь лет назад избил пенсионера.