Полиция задержала на юге столицы мужчину, который восемь лет назад избил пенсионера

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Нагатинская улица Карта всех событий

На юге столицы полицейские задержали мужчину, которого подозревают в избиении пенсионера, совершенном восемь лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 3 марта.

По его словам, преступление было совершено осенью 2014 года. Злоумышленник поссорился на улице с 63-летним мужчиной, после чего избил его и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали. Согласно заключению врачей, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Долгое время избиение оставалось не раскрытым. Но в результате работы над преступлениями прошлых лет с применением новых технологий полицейские смогли выйти на след подозреваемого. Его задержали у одного из жилых домов на Нагатинской улице. Им оказался 43-летний неоднократно судимый житель столицы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другое преступление прошлых лет раскрыли в Санкт-Петербурге. Местная полиция вышла на след маньяка, который изнасиловал и убил 19-летнюю девушку более 20 лет назад.