«Сюрпризов будет еще много»: зачем НАТО готовит своих союзников к масштабным учениям в Швеции

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Проведение международных учений «Аврора-23» с участием стран — членов НАТО на территории внеблоковой Швеции — это попытка Запада показать, что Балтийское море теперь является зоной Североатлантического альянса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

По его мнению, проведение этих учений демонстрирует давно известный факт тесного сотрудничества Швеции и Финляндии с НАТО.

— Хотя формально Швеция пока не принята в НАТО, в отличие от Финляндии, тем не менее она подобным жестом показывает свою солидарность и преданность Североатлантическому альянсу, — сказал спикер.

Более того, особенную активность в учениях примут страны, окружающие Балтийское море: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Дания, Швеция и Финляндия.

— Они тем самым хотят лишний раз намекнуть на то, что Балтийское море превращается в натовское море. Очень много других символических зон они затронут. Например, остров Готланд, возле которого русские когда-то громили шведский флот. Теперь они хотят показать, что ситуация меняется, — продолжил политолог.

Одним словом, натовцы ведут рутинную военную деятельность и параллельно пытаются предать всем своим действиям особый символизм, который в России непременно должны заметить.

— Совершенно неслучайно со стороны Хельсинки прозвучали слова по поводу Аландских островов. Финны заявляют, что оттуда нужно выставить российское консульство и прекратить действие соглашения о демилитаризации, подписанное между Россией и Финляндией в 1856 году, — пояснил Светов.

Теперь же ряд политиков захотели нарушить это соглашение с Россией. И после вступления Финляндии в НАТО встал вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов.

Эксперт отметил, что таких неприятных сюрпризов со стороны НАТО и ее сообщников, уготовленных для РФ, будет еще очень много.

Спикер добавил, что учения также нужны, чтобы показать Москве, что страны Скандинавии готовы защищаться в случае так называемой агрессии.

В понедельник, 17 апреля, в Швеции стартовали крупные военные учения «Аврора-23» с участием 26 тысяч человек. Это самые масштабные тренировки, которые проводились на территории королевства за последние 25 лет.