«Всемирный жандарм»: для чего Япония, Израиль и Австралия нужны НАТО

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НАТО может стать глобальной организацией, если пригласит в свой состав Японию, Австралию и Израиль. Об этом написал бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон. Могут ли эти страны согласиться на членство в НАТО и чем такой сценарий грозит России, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Как отметил политолог, НАТО может превратиться в более глобальную организацию.

— Например, когда обсуждалась судьба объединения AUKUS, то сначала говорилось, что туда входят англосаксонские государства: США, Австралия и Великобритания. Теперь идут разговоры, чтобы подтянуть туда Канаду и Новую Зеландию. С НАТО то же самое: мысль Болтона заключается в том, что НАТО из организации североатлантического блока должно превратиться во всемирного жандарма, — заметил специалист.

По его мнению, Израиль воздерживается от любых обязательств, которые способны ограничить его свободу действий. Несмотря на то что Израиль — союзник США, он не намерен становиться членом Североатлантического альянса, уверен политолог.

С Австралией и Японией ситуация принципиально отличается, подчеркнул Светов.

— Заявления генсека НАТО Столтенберга в этом году тоже звучат в таком ключе, что НАТО нужно выходить в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это желание американцев гарантированно заручиться поддержкой Японии и Австралии в будущем конфликте с Китаем. В той же Японии и Южной Корее уже стоят американские военные базы, и они будут действовать так, как им прикажут. Сюда же запрягут Австралию, — рассказал собеседник «ВМ».

Светов подчеркнул, что со стороны Европы Россия уже довольно серьезно окружена странами НАТО. На юге от России есть Болгария и Румыния, которые также задействованы в альянсе. Теперь границы России постараются заблокировать на востоке, уверен он.

Такое расширение НАТО грозит увеличением расходов России, заметил Светов.

— Сейчас гигантские границы России надо охранять. Нужно возвращаться к тому, что было в советское время: ставить погранзаставы, системы ПВО и так далее. Это все требует расходов государства. Страны Запада все время пытаются наше территориальное преимущество превратить в уязвимость, — заключил политолог.