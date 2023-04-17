СМИ: Агата Муцениеце выписала Павла Прилучного из квартиры в Москве через суд

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Актриса Агата Муцениеце через суд выписала бывшего супруга Павла Прилучного из московской квартиры. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

После развода с Муцениеце Прилучный не торопился выписываться из квартиры, несмотря на попытки актрисы решить все мирным путем. Тогда она решила добиться этого через суд, чтобы ребенок Прилучного от новой жены не мог быть зарегистрированным по этому адресу, пишет Mash.

В конце февраля стало известно, что Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного. Артистка потребовала признать экс-супруга утратившим право пользования квартирой в Москве и выписать его оттуда.

Бывшие супруги развелись со скандалом в 2020 году. Актриса не раз заявляла об агрессии со стороны бывшего мужа и его пьянстве.

В августе 2022 года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В середине ноября появились слухи о беременности новой избранницы Прилучного. В феврале этого года пара перестала скрывать то, что в их семье ожидается пополнение.