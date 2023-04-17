«Они мои враги»: певец Газманов высказался о сбежавших из России артистах

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певец Олег Газманов в интервью телепередаче «Ты не поверишь!» резко отозвался об артистах, которые покинули Россию с началом специальной военной операции.

По его словам, он уже давно не реагирует на критику от таких бывших коллег.

— Я их вычеркнул из своего личного списка. Если поливают грязью мою страну, значит, они мои враги, — рассказал Газманов в интервью.

Певец добавил, что он сам помогает российским военнослужащим, которые находятся на фронте. Газманов признался: он не афиширует этот момент, но собирает деньги, а затем отправляет участникам СВО коптеры и прицелы. По его словам, помощь должна оказываться солдатам и в этом направлении.

Кроме того, артист принимал участие в благотворительной акции. Он передал военнослужащим гитары со своими автографами. Еще Газманов выступает перед ранеными солдатами в госпиталях. Позицию певца разделяет и его сын Родион. Он выступал перед мобилизованными военнослужащими и выпустил песню «Затишье» в поддержку российской армии.

Недавно Родион Газманов посетил с концертами Донбасс и Мелитополь. Он рассказал, что мероприятия в этих регионах стали самыми запоминающимися выступлениями за последнее время.