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Приметы и советы

В Подмосковье приступили к самой масштабной модернизации ЖКХ

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье приступили к самой масштабной модернизации ЖКХ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Самая масштабная в истории Подмосковья модернизация коммунальных сетей началась в 2023 году. Она охватит все проблемные тепловые сети, котельные. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Хромушин.

Новая программа в Московской области продлится до 2028 года. За это время заменят в 7,6 раза больше коммунальных сетей, чем за последние пять лет.

Как отметил, Евгений Хромушин, данная программа действительно беспрецедентная, такого масштабного ремонта сетей в Подмосковье не было.

В новую программу инвестируют свыше 319 миллиардов рублей, передает «360».

Он также добавил, что в топ-3 городских округов по модернизации коммунальных сетей в этом году вошли Коломна, Красногорск и Одинцово.

В результате реализации проекта, подчеркнул Хромушин, за пять лет обновят наиболее изношенные сети. Перемены к лучшему почувствуют более трех миллионов человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул необходимость комплексного развития территорий. Он поручил министрам и главам городских округов пристально следить за исполнением соглашений по модернизации тепловых сетей и котельных, а также за решением других вопросов в хозяйственной сфере.

Подмосковье ЖКХ модернизация
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