Профильный комитет Госдумы отклонил проект об увеличении МРОТ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Профильный комитет Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов в понедельник, 17 апреля, рекомендовал палате отклонить законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей.

Свою рекомендацию комитет объяснил тем, что закон о федеральном бюджете уже был принят, а в нем не учитывались подобные предложения. Дополнительных поступлений в бюджет также принятым законом не предусматривалось.

С января 2023 года МРОТ проиндексировали на 6,3 процента, таким образом он составляет 16 242 рубля, передает ТАСС.

Правительство России проиндексирует МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5 процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина в качестве одной из задач правительства назвал повышение благосостояния граждан.

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и пособий гражданам. Глава государства подчеркнул, что защита прав и свобод россиян является базовым принципом развития страны.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о повышении социальных пенсий с 1 апреля. Она отметила, что индексацию таких выплат проводят в эту дату каждый год.